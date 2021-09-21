РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Роддом в подмосковном Красногорске, в котором в настоящее время проводят капитальный ремонт, готов на 34%, сообщил глава горокруга Алексей Спасский в своем Telegram-канале.

«Продолжаем мониторить ход капремонта в Красногорском роддоме. На верхних этажах уже началась чистовая отделка, видна отличная динамика», - написал Спасский.

Он отметил, что уже смонтированы стены будущих санузлов - они теперь будут в каждой палате. Идет установка инженерных коммуникаций: водопровода, вентиляции, отопления. Практически завершена сборка и установка новых стеклопакетов. По словам главы муниципалитета, с задачей - закрыть контур до холодов - подрядчик справился.

«Полным ходом идет утепление фасада. Общая строительная готовность - 34%», - добавил Спасский.

После капремонта роддом полностью обновится: вместо 6 родильных залов будет 11, вдвое увеличится количество операционных, в отделении патологии беременных оборудуют 2-х и 3-х местные палаты, 6 коек интенсивной терапии для взрослых и 6 для новорожденных.

Плановый срок сдачи объекта – март 2022 года.