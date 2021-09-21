РИАМО - 21 сен. В среду, 22 сентября, в Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном – весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия, сообщается на сайте Московского планетария.

В 22:21 по Москве Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После осеннего равноденствия оно будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада.

Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за 3 месяца потеряет 5 часов: 22 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит только 7 часов.

В день равноденствия Солнце одинаково освещает как Северное, так и Южное полушарие, т.е. линия терминатора проходит через полюса Земли, точно по меридианам.