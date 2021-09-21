РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Отопление в 5 многоквартирных домах микрорайона Опалиха подмосковного Красногорска вернут к концу дня во вторник, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы на участке теплосети в микрорайоне Опалиха, где по вине подрядчиков АО «Мособлэнерго» был поврежден трубопровод. На месте работает аварийная бригада АО «Красногорская теплосеть», идут финальные работы по замене участка трубы, все комплектующие поступили в полном объеме.

«По вине недобросовестных рабочих без отопления остались 5 домов, подрядчик пробил теплотрассу и сбежал, проблему сегодня (21 сентября - ред.) устранят бригады теплосети», - сообщил глава Красногорска Алексей Спасский губернатору Андрею Воробьеву в ходе традиционного совещания с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

Спасский также добавил, что в настоящее время тепло подается во все соцобъекты округа и большинство многоквартирных домов.

В муниципалитете без отопления остаются 6 многоквартирных домов, из них пять - в Опалихе.