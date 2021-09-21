Старт вакцинации от гриппа
В России началась вакцинация от гриппа: 2 сентября старт прививочной кампании дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
В этом году Роспотребнадзор рекомендует регионам привить от гриппа не менее 60% населения и не менее 75% людей, находящихся в группе риска. В частности, в Московской области планируют привить свыше 4,5 миллиона людей, среди которых один миллион — дети.
Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 20 сентября в России прививку от гриппа получили более семи миллионов человек, что составляет 4,97% от численности населения страны. Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью гриппом пока спокойная, уже зарегистрированы случаи инфицирования свиным гриппом AH3N2.
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Кому нужно привиться
В первую очередь привиться от гриппа следует людям из групп риска. К ним относятся дети, люди старше 60-ти лет, беременные женщины и граждане, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек и других органов и систем.
Как рассказал РИАМО директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации компании «Петровакс» Антон Тихонов, в ходе вакцинации в приоритете будут школьники, студенты, работники медицины, образования, коммунальных и транспортных служб, правоохранительных органов, МФЦ, сферы услуг и другие.
«По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная вакцинация людей из групп риска позволяет снизить заболеваемость гриппом у населения на 50-60%», — сообщил эксперт.
Противопоказания к вакцинации
Прививаться не стоит тем, у кого есть аллергия на куриный белок или компоненты вакцины, а также людям, организм которых ранее негативно реагировал на компоненты вводимого препарата. Временный медотвод от прививки могут получить граждане, находящиеся в стадии обострения хронических заболеваний или переживающие острую инфекцию.
«Вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры», — отметил Тихонов.
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Где привиться от гриппа в Москве
По данным Всемирной организации здравоохранения, лучший способ профилактики гриппа — это вакцинация. В Москве можно бесплатно сделать прививку на базе поликлиник по предварительной записи.
Кроме того, в столице открыли 45 мобильных прививочных пунктов. По традиции их расположили в точках с большой проходимостью:
- станция метро «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии;
- станция метро «Юго-Западная» Сокольнической линии;
- станция метро «Домодедовская» Замоскворецкой линии (у выходов 1 и 8);
- станция метро «Каширская» Замоскворецкой линии;
- станция метро «Речной вокзал» Замоскворецкой линии;
- станция метро «Царицыно» Замоскворецкой линии;
- станция метро «Крылатское» Арбатско-Покровской линии;
- станция метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии;
- станция метро «Митино» Арбатско-Покровской линии;
- станция метро «Семеновская» Арбатско-Покровской линии;
- станция метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии;
- станция метро «Курская» Арбатско-Покровской и Кольцевой линии;
- станция метро «Белорусская» Кольцевой линии;
- станция метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии;
- станция метро «Медведково» Калужско-Рижской линии;
- станция метро «Свиблово» Калужско-Рижской линии;
- станция метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии;
- станция метро «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии;
- станция метро «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии;
- станция метро «Планерная» Таганско-Краснопресненской линии;
- станция метро «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии;
- станция метро «Новогиреево» Калининской линии;
- станция метро «Перово» Калининской линии;
- станция метро «Площадь Ильича» Калининской линии;
- станция метро «Новопеределкино» Солнцевской линии;
- станция метро «Солнцево» Солнцевской линии;
- станция метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии;
- станция метро «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии;
- станция метро «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии;
- станция метро «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии;
- станция метро «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии;
- станция метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии (в ТЦ «Ереван Плаза»);
- станция метро «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии;
- станция метро «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии;
- станция метро «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии;
- станция метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии;
- станция метро «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии;
- станция метро «ЦСКА» Большой кольцевой линии;
- станция метро «Некрасовка» Некрасовской линии;
- станция МЦК «Площадь Гагарина»;
- станция МЦД-1 Лианозово;
- станция МЦД-2 Щербинка;
- железнодорожная станция Лосиноостровская;
- железнодорожная станция Крюково.
Мобильные пункты работают по будням с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 18:00, в воскресенье — с 9:00 до 16:00. Сделать там прививку может любой желающий старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.
Где пройти вакцинацию в Подмосковье
В Московской области привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо записаться на прием к участковому врачу через портал госуслуг или по номеру 112.
Кроме того, вакцинироваться можно и без предварительной записи в мобильных комплексах на железнодорожных станциях, в СНТ, магазинах и торговых центрах. Выбрать подходящий пункт вакцинации можно по ссылке.
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Какие вакцины доступны
Как рассказал РИАМО медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+ Кирилл Ювченко, списки доступных вакцин меняются от года в год. В настоящее время в России есть следующие препараты:
- «Совигрипп»;
- «Гриппол +»;
- «Ультрикс»;
- «Ультрикс Квадри»;
- «Флю-М».
По словам Ювченко, вакцины работают против штамма или смеси штаммов вирусов, для которых их создали, но у человека может возникнуть и перекрестный иммунитет — состояние, в котором иммунитет к одному микроорганизму защищает от другого, родственного. «В последнем случае от болезни прививка не защищает, но снижает смертность, что само по себе ценно», — отметил эксперт.
Чтобы организм уверенно сопротивлялся вирусным заболеваниям, нужно не только вакцинироваться, но и вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, гулять и проходить ежегодные медицинские чекапы.
Когда лучше сделать прививку от гриппа
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, оптимальный период для вакцинации — с сентября по ноябрь.
Сочетаемость прививок от гриппа и от Covid-19
По словам Ювченко, прививки от коронавируса и от гриппа нужно делать с интервалом в 30 дней. При этом вакцины сочетаются между собой.
«Начать лучше с вакцины от коронавируса, так как эта болезнь тяжелее и ее сезонность менее выраженная. Заболеваемость гриппом возрастает ближе к концу осени и достигает пика в январе и феврале», — отметил он.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отметил, что в период пандемии коронавируса вакцинация от гриппа особенно важна. Это, по его словам, связано с тем, что оба заболевания оказывают значительную нагрузку на организм. Одновременное заражение гриппом и ковидом может привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу.
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