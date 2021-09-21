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В России началась вакцинация от гриппа: 2 сентября старт прививочной кампании дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

В этом году Роспотребнадзор рекомендует регионам привить от гриппа не менее 60% населения и не менее 75% людей, находящихся в группе риска. В частности, в Московской области планируют привить свыше 4,5 миллиона людей, среди которых один миллион — дети.

Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 20 сентября в России прививку от гриппа получили более семи миллионов человек, что составляет 4,97% от численности населения страны. Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью гриппом пока спокойная, уже зарегистрированы случаи инфицирования свиным гриппом AH3N2.

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