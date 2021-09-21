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Вакцинация от гриппа — 2021: где сделать прививку в Москве и Подмосковье

Когда лучше сделать прививку и сочетаются ли вакцины от гриппа и от Covid‑19, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Николай Корешков
1

Старт вакцинации от гриппа

© пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В России началась вакцинация от гриппа: 2 сентября старт прививочной кампании дала глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

В этом году Роспотребнадзор рекомендует регионам привить от гриппа не менее 60% населения и не менее 75% людей, находящихся в группе риска. В частности, в Московской области планируют привить свыше 4,5 миллиона людей, среди которых один миллион — дети.

Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 20 сентября в России прививку от гриппа получили более семи миллионов человек, что составляет 4,97% от численности населения страны. Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью гриппом пока спокойная, уже зарегистрированы случаи инфицирования свиным гриппом AH3N2.

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2

Кому нужно привиться

© РИА Новости,   Николай Хижняк

В первую очередь привиться от гриппа следует людям из групп риска. К ним относятся дети, люди старше 60-ти лет, беременные женщины и граждане, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек и других органов и систем.

Как рассказал РИАМО директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации компании «Петровакс» Антон Тихонов, в ходе вакцинации в приоритете будут школьники, студенты, работники медицины, образования, коммунальных и транспортных служб, правоохранительных органов, МФЦ, сферы услуг и другие.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная вакцинация людей из групп риска позволяет снизить заболеваемость гриппом у населения на 50-60%», — сообщил эксперт.

3

Противопоказания к вакцинации

Прививаться не стоит тем, у кого есть аллергия на куриный белок или компоненты вакцины, а также людям, организм которых ранее негативно реагировал на компоненты вводимого препарата. Временный медотвод от прививки могут получить граждане, находящиеся в стадии обострения хронических заболеваний или переживающие острую инфекцию.

«Вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры», — отметил Тихонов.

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Где привиться от гриппа в Москве

© сайт мэра Москвы,   М. Денисова

По данным Всемирной организации здравоохранения, лучший способ профилактики гриппа — это вакцинация. В Москве можно бесплатно сделать прививку на базе поликлиник по предварительной записи.

Кроме того, в столице открыли 45 мобильных прививочных пунктов. По традиции их расположили в точках с большой проходимостью:

- станция метро «Бульвар  Рокоссовского» Сокольнической линии;

- станция метро «Юго-Западная»  Сокольнической линии;

- станция метро «Домодедовская»  Замоскворецкой линии (у выходов 1 и 8);

- станция метро «Каширская»  Замоскворецкой линии;

- станция метро «Речной  вокзал» Замоскворецкой линии;

- станция метро «Царицыно»  Замоскворецкой линии;

- станция метро «Крылатское» Арбатско-Покровской линии;

- станция метро «Молодежная»  Арбатско-Покровской линии;

- станция метро «Митино»  Арбатско-Покровской линии;

- станция метро «Семеновская»  Арбатско-Покровской линии;

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- станция метро «Щелковская»  Арбатско-Покровской линии;

- станция метро «Курская»  Арбатско-Покровской и Кольцевой  линии;

- станция метро «Белорусская»  Кольцевой линии;

- станция метро «ВДНХ»  Калужско-Рижской линии;

- станция метро «Медведково»  Калужско-Рижской линии;

- станция метро «Свиблово»  Калужско-Рижской линии;

- станция метро «Выхино»  Таганско-Краснопресненской линии;

- станция метро «Кузьминки»  Таганско-Краснопресненской линии;

- станция метро «Пушкинская»  Таганско-Краснопресненской линии;

- станция метро «Планерная»  Таганско-Краснопресненской линии;

- станция метро «Тушинская»  Таганско-Краснопресненской линии;

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- станция метро «Новогиреево»  Калининской линии;

- станция метро «Перово»  Калининской линии;

- станция метро «Площадь  Ильича» Калининской линии;

- станция метро «Новопеределкино» Солнцевской линии;

- станция метро «Солнцево»  Солнцевской линии;

- станция метро «Алтуфьево»  Серпуховско-Тимирязевской линии;

- станция метро «Бульвар  Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии;

- станция метро «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии;

- станция метро «Отрадное»  Серпуховско-Тимирязевской линии;

- станция метро «Пражская»  Серпуховско-Тимирязевской линии;

- станция метро «Тульская»  Серпуховско-Тимирязевской линии (в ТЦ «Ереван Плаза»);

- станция метро «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии;

- станция метро «Люблино»  Люблинско-Дмитровской линии;

- станция метро «Марьино»  Люблинско-Дмитровской линии;

- станция метро «Печатники»  Люблинско-Дмитровской линии;

- станция метро «Петровско-Разумовская»  Люблинско-Дмитровской линии;

- станция метро «ЦСКА»  Большой кольцевой линии;

- станция метро «Некрасовка» Некрасовской линии;

- станция МЦК «Площадь Гагарина»;

- станция МЦД-1 Лианозово;

- станция МЦД-2 Щербинка;

- железнодорожная станция Лосиноостровская;

- железнодорожная станция Крюково.

Мобильные пункты работают по будням с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 18:00, в воскресенье — с 9:00 до 16:00. Сделать там прививку может любой желающий старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

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5

Где пройти вакцинацию в Подмосковье

© пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области

В Московской области привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо записаться на прием к участковому врачу через портал госуслуг или по номеру 112.

Кроме того, вакцинироваться можно и без предварительной записи в мобильных комплексах на железнодорожных станциях, в СНТ, магазинах и торговых центрах. Выбрать подходящий пункт вакцинации можно по ссылке.

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Какие вакцины доступны

© пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Как рассказал РИАМО медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+ Кирилл Ювченко, списки доступных вакцин меняются от года в год. В настоящее время в России есть следующие препараты:

- «Совигрипп»;

- «Гриппол +»;

- «Ультрикс»;

- «Ультрикс Квадри»;

- «Флю-М».

По словам Ювченко, вакцины работают против штамма или смеси штаммов вирусов, для которых их создали, но у человека может возникнуть и перекрестный иммунитет — состояние, в котором иммунитет к одному микроорганизму защищает от другого, родственного. «В последнем случае от болезни прививка не защищает, но снижает смертность, что само по себе ценно», — отметил эксперт.

Чтобы организм уверенно сопротивлялся вирусным заболеваниям, нужно не только вакцинироваться, но и вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, гулять и проходить ежегодные медицинские чекапы.

7

Когда лучше сделать прививку от гриппа

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, оптимальный период для вакцинации — с сентября по ноябрь.

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Сочетаемость прививок от гриппа и от Covid-19

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

По словам Ювченко, прививки от коронавируса и от гриппа нужно делать с интервалом в 30 дней. При этом вакцины сочетаются между собой.

«Начать лучше с вакцины от коронавируса, так как эта болезнь тяжелее и ее сезонность менее выраженная. Заболеваемость гриппом возрастает ближе к концу осени и достигает пика в январе и феврале», — отметил он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отметил, что в период пандемии коронавируса вакцинация от гриппа особенно важна. Это, по его словам, связано с тем, что оба заболевания оказывают значительную нагрузку на организм. Одновременное заражение гриппом и ковидом может привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу.

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ВакцинацияПодмосковьеМоскваГрипп
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