РИАМО - 21 сен. У жителя Можайского округа обнаружили автомат, пистолет, ружья и патроны, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что в одном из СНТ сосед угрожал ей автоматом и совершил несколько выстрелов в землю.

«Сотрудниками полиции в ходе выезда на место происшествия в доме и автомобильном прицепе на участке правонарушителя обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом, пистолетом и двумя ружьями, а также 174 патронами», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, исследование показало, что пистолет относится к категории огнестрельного оружия, 7 патронов являются боеприпасами. Остальные изъятые предметы исследуют.

Правоохранители собрали достаточные данные о причастности мужчины к угрозам в адрес обратившейся женщины. На его участке обнаружили стрелянные гильзы от автоматического оружия.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье 119 (угроза убийством) и статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Подозреваемого задержали.