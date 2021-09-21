РИАМО - 21 сен. Работы по благоустройству 40 объектов провели в районе Строгино. Там обновили 18 образовательных учреждений, 20 дворов и 2 сквера, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы провели на улицах Лыковская, Исаковского, Таллинская, Кулакова, Маршала Катукова, Твардовского и на Строгинском бульваре.

Столы для текбола появились в сквере от ул. Маршала Катукова, д. 6, к. 2 до Строгинского бульвара, д. 5. А еще там сделали ринг для панна-футбола, велодорожки и игровой комплекс «Корабль».

Для маленьких жителей района в сквере от Строгинского бульвара, д. 4 до ул. Таллинской, д. 7 установили игровую площадку. А для приверженцев здорового образа жизни - тренажерный комплекс с кроссфит-станцией.

Также в Строгине привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, зоны со скамейками для тихого отдыха, уличную сцену, посадили деревья, кустарники и цветы.