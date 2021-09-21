РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 сен. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 13 084 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1101 случай заболевания.

С начала пандемии в Московской области выявлено 438 687 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 080 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 383 750 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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