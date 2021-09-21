РИАМО - 21 сен. Семьи с детьми получат около 705,9 млрд рублей в 2022 году, финансовую поддержку окажет российское правительство, сообщает Федеральное агентство новостей.

О выплатах стало известно из проекта бюджета. Деньги выделят по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Регионы, согласно документу, в следующем году получат 156,4 млрд рублей на выплаты в связи с рождением первенца.

Ранее министр труда Антон Котяков России говорил о том, что размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году составит свыше 503 тыс. рублей. При рождении второго людям выплатят еще 162 тыс. рублей.