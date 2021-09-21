РИАМО - 21 сен. С 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 13,6 тыс. рублей, передает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Он также подчеркнул, что за счет этого зарплаты вырастут у 3 млн граждан. МРОТ будет не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, добавил Мишустин.

Новая методика расчета МРОТ вступила в силу с 1 января 2021 года. В соответствии с законопроектом, в текущем году МРОТ составляет 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля.