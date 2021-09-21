РИАМО - 21 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что новый порядок начисления выплат заработает в России с начала 2022 года, передает Федеральное агентство новостей.
Россиянам больше не нужно будет собирать справки, чтобы получить положенные им деньги, подчеркнул глава Кабмина.
Правительство в следующем году направит на финансовую поддержку российских семей с детьми 705,9 млрд рублей.
Речь идет о выплатах в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
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