РИАМО - 21 сен. Кандидат в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва Вячеслав Фомичев стал лидером голосования в подмосковном Реутове, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Вячеслав Васильевич Фомичев одержал безусловную победу на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу в Реутове, получив 23 552 тысячи голосов или 58,05%. Это закономерный итог: жители Реутова знают его по работе с обращениями граждан и оперативной реакции на их запросы», - сказал Каторов.

Он уточнил, что Фомичев неоднократно встречался с местной молодежью, способствовал реализации инициативы по ремонту площадки для игры в футбол во дворе дома №39 на Юбилейном проспекте, поддержал инициативу ремонта помещения музыкальной школы №2 и оснащение ее оргтехникой, неоднократно общался и с трудовыми коллективами в ходе личных встреч на АО «ВПК «НПО машиностроения»» и реутовском экспериментальном заводе средств протезирования.