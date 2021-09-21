РИАМО – 21 сен. Московский НПЗ «Газпром нефти» посетил российский дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. В ходе экскурсии музыкант ознакомился с современной системой управления предприятием и принципами действия автоматизированной системы мониторинга воздуха, сообщает пресс-служба МНПЗ.
Визит состоялся в рамках проекта департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Открой#Моспром».
Специалисты Московского НПЗ рассказали об основах нефтепереработки и внедрении новых природоохранных технологий. Гости посетили инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера», которые очищают воду до 99,9% и обеспечивают практически замкнутый цикл водопотребления. Осмотрели площадку комплекса переработки нефти полного цикла «Евро+», который заменил сразу пять технологических объектов предыдущего экологического поколения.
«Я под огромным впечатлением от Московского НПЗ. Считаю, что это произведение искусства – очень красиво. Если бы я был композитором, то написал музыку об этом заводе», - поделился впечатлениями Юрий Башмет.
Ранее Московский НПЗ посетили жители Москвы в рамках серии экскурсий по столичным заводам «Открой#Моспром». Попасть на предприятие, которое обеспечивает поставки топлива на рынок Московского региона, все желающие также могут благодаря проектам Музея Москвы. МНПЗ стал частью экскурсионной программы музея по обновленному району Капотня.
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