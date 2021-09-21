РИАМО - 21 сен. Более 31 тыс. сотрудников сферы здравоохранения получили новую форму в экипировочном центре здравоохранения Москвы с конца июля. До конца этого года новая форма появится у всех сотрудников столичных больниц и поликлиник, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Во вторник мэр Сергей Собянин проверил работу экипировочного центра. Здание напоминает магазин, в котором сотрудники московских больниц и поликлиник могут сами выбрать и примерить одежду и обувь. Кроме того, к их услугам имеются консультанты, которые могут оказать квалифицированную помощь.

«Новый московский стандарт оказания медицинской помощи – это комфортные больницы и поликлиники, качественное оборудование, современные лекарства и методы лечения. Это – электронная медицинская карта и другие цифровые сервисы. Но прежде всего – это квалифицированные и доброжелательные врачи и медицинские сестры. И забота о них – одна из главных задач модернизации здравоохранения», – отметил Собянин.

Он уточнил, что для полноценной работы медиков в мегаполисе созданы все условия. Также важна и форма, в которой они проводят рабочее время.

Градоначальник отметил, что форма выдается бесплатно. Разработчиком новой медицинской формы стала российская компания Bosco di Ciliegi. Производство находится в Калуге.

Перед производством формы провели анкетирование медсотрудников, которые рассказали о своих предпочтениях. Также учитывались требования техники безопасности.

Здание экипировочного центра здравоохранения Москвы находится на Большом Саввинском переулке, д. 12, стр. 10Б. Раньше там находился аутлет Bosco di Ciliegi. Ремонт был сделан за счет компании.