РИАМО - 21 сен. Действующий председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов получил поддержку более 60% избирателей в подмосковном Реутове, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Игорь Юрьевич Брынцалов уже 10 лет является председателем Мособлдумы, за это время Подмосковье непрерывно развивается во всех сферах - строятся новые детские сады, школы, дороги, обновляется коммунальная сфера городского хозяйства. Жители Реутова на выборах 17-19 сентября отдали за своего кандидата 25 009 тыс. голосов или 62,76%», - сказал Каторов.

Он подчеркнул, что при содействии Брынцалова в Реутове были построены детский технопарк «Изобретариум» и его филиал «Изобретариум 2.0», новый путепровод, соединяющий Носовихинское и Горьковское шоссе, реконструированы парк «Фабричный пруд» и Александровский сквер, открыта новая детская школа искусств и скейтпарк, ремонтируются школьные стадионы.

Также Брынцалов поддержал инициативы строительства пристройки к поликлинике №1 и завершения строительства поликлиники в 10 микрорайоне Реутова и благоустройства сквера за ДК «Мир».