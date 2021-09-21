РИАМО – 21 сен. Проводить госзакупки малого объема на портале поставщиков теперь смогут заказчики из Новосибирской области. Всего на столичном ресурсе работают представители 39 регионов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня на портале зарегистрировано более 235 тысяч поставщиков, 40% из них – представители субъектов России. Соглашения между Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках», – сказал Ефимов.

Предприниматели из Новосибирской области уже активно подключаются к порталу.

«Сейчас на нем зарегистрированы около 1,4 тысячи поставщиков из этого региона. До заключения соглашения в регионе был запущен пилотный проект, в рамках которого заказчиками области за 2021 год было осуществлено около тысячи закупок на портале на сумму 33,3 миллиона рублей», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков развивается с учетом потребностей региональных пользователей.