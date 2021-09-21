РИАМО - 21 сен. За 2020-2021 годы количество обманутых дольщиков в Москве сократилось более чем на 6 тыс., эти 2 года стали рекордными по вводу в эксплуатацию объектов дорожной карты за последнее время, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии столицы, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что на сегодняшний день количество обманутых дольщиков в Москве составляет около 9 тыс.

«Строительная отрасль в 2020 и 2021 годах столкнулась с серьезными проблемами – пандемией коронавируса и ростом цен на стройматериалы. Тем не менее благодаря принимаемым правительством Москвы мерам количество обманутых дольщиков планомерно снижается. Введены в эксплуатацию такие крупные долгострои, как первая очередь «Царицына», «Марьино Град», «Спортивный квартал». Сданы два последних дома АО «СУ-155» в Москве – в Новых Черемушках и Северном Чертанове», – сказала Пятова.

Всего же в 2020 и 2021 годах введены в эксплуатацию 56 корпусов в проблемных объектах (34 корпуса в 2020 году, 22 корпуса с начала 2021 года).

В 2020 году восстановлены права 2 892 обманутых дольщиков, в 2021 году – 3 195 граждан.

Для восстановления прав обманутых дольщиков используются различные механизмы. Жилые корпуса достраиваются городскими застройщиками, в том числе Московским фондом защиты прав дольщиков, застройщики завершают строительство своими силами, или привлекаются сторонние инвесторы. Кроме того, в некоторых случаях принимается решение о строительстве компенсационных домов.