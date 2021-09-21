РИАМО - 21 сен. Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 5,8%, передает ТАСС.

«Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем ее на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем ее на уровне 4%», – заявил замглавы министерства Алексей Херсонцев.

Однако прогноз по динамике ВВП улучшился на 4,2%: в июле было заявлено 3,8%. Также ведомство сохранило прогноз по росту инвестиций в основной капитал на уровне 4,5% в текущем году.

Кроме того, в ведомстве скорректировали курс доллара к рублю на уровне 73,6 рубля за единицу американской валюты.