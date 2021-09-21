РИАМО - 21 сен. Порядка 15 пусков космических ракет с разных космодромов запланировал произвести «Роскосмос» до конца года, сообщает Федеральное агентство новостей.

На прошедшей неделе корпорация осуществила 15-й по счету запуск в этом году.

«До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», - сказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на научно-практической конференции «Орбита молодежи».

В числе планов компании на оставшийся год также запуск двух пилотируемых миссий — «Союз МС-19» с киноэкипажем и «Союз МС-20» с двумя японскими туристами на борту, а также запуски грузового корабля «Прогресс МС-18», узлового модуля «Причал» и три пуска ракет со спутниками OneWeb.

Ранее глава «Роскосмоса» заявлял, что корпорация проводит испытания нового отечественного космического корабля «Орел», который полетит на луну в 2023 году.