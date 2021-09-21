РИАМО - 21 сен. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что президент РФ Владимир Путин назвал несправедливостью то, что судьи долго выставляли оценки российской спортсменке. Об этом сообщает Газета.ru.

«Мы видели его еще перед чемпионатом мира в 2019 году. Он приходил к нам и Ирине Александровне (Винер - ред.) в «Лужники». Поэтому я видела его второй раз, пообщались. Он тоже спрашивал, как и что. Он мне сам рассказал: «Вот, это несправедливо. Шесть минут стояла и ждала оценку. Такого же у вас не бывает. Обычно две минуты, и выставляют оценку». Я говорю: «Да, вы уже все знаете», — сказала Аверина на Youtube-канале ПФК ЦСКА.

В Токио Россия впервые с 1996 года осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.

Победу в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650). По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.