РИАМО - 21 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении межбюджетного трансферта в 1 млрд рублей ежегодно на ремонт подъездных дорог к садоводствам Подмосковья, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Трансферт будет предоставлен в 2021-2023 годах. Решение о выделении средств на ремонт дорог принято в рамках реализации Соглашения о стратегическом развитии Московского региона, подписанного Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2018 году.

Одним из приоритетов этого соглашения является совместная работа по развитию инфраструктуры и обустройству садоводств.

В Подмосковье расположены более 11 тыс. различных садоводств. Большинство домов принадлежит жителям столицы. Они пользуются дачами для сезонного или постоянного проживания.