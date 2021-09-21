РИАМО - 21 сен. В здании бывшей автоматической телефонной станции в столичном районе Перово разместятся офисы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории по адресу: 1-я ул. Энтузиастов, вл. 6.

Сейчас на участке площадью 0,27 га располагается здание бывшей АТС площадью 1 135 кв. м.

Теперь в здании разместятся офисы и объекты сопутствующего коммунального обслуживания. При этом технико-экономические показатели не изменятся.