РИАМО - 21 сен. Этим летом в Москве сыграли свадьбу более 33 тыс. пар – это на 8% больше, чем в 2019 году и является рекордом с 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Из 33 тыс. пар более 4 тыс. молодоженов выбрали торжественные церемонии на выездных городских локациях, а более 10 тыс. пар поженились во Дворцах бракосочетания.

Самым популярным месяцем для свадеб стал июль, хотя обычно это август.

Больше всего свадеб сыграли 21.08.21. В эту красивую дату узами брака связали себя 1 124 пары. Около 1 тыс. пар поженились 07.08 и 17.07.

Самым популярным среди молодоженов этим летом стал Дворец бракосочетания №1, известный как Грибоедовский ЗАГС. Вторым по популярности является Шипиловский ЗАГС, а на третьем месте расположился Дворец бракосочетания №3 в районе Текстильщики.