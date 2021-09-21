РИАМО - 21 сен. На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро запустили поезд в честь 125-летия Российского университета транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В интерьере вагонов отражены основные вехи развития института РУТ (МИИТ): от Императорского московского инженерного училища до крупнейшего отраслевого университета страны с 350 тыс. выпускников.

Пассажиры поезда смогут увидеть архивные фото музея университета – на них выдающиеся ученые, их изобретения и открытия, инженеры и строители, студенты и преподаватели.

Тематический состав будет курсировать в течение шести месяцев.