РИАМО - 21 сен. Парку «Садовники» на проспекте Андропова присвоено имя «Парк имени Ю.М. Лужкова», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Решение о присвоении парку имени бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова было принято после обращения НКО «Фонд Юрия Лужкова». Фонд также возьмет на себя часть затрат по благоустройству парка.

Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. В сентябре 2010 года указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева полномочия Лужкова были досрочно прекращены.

Лужков умер в декабре 2019 года. Через год, в декабре 2020 года, в столице открыли мемориальную доску, посвященную экс-мэру. Она установлена на доме 48 на 3-й Тверской-Ямской улице.