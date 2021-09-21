РИАМО - 21 сен. Жилой дом на ул. Антонова-Овсеенко, д. 2, стр.1 в Пресненском районе Москвы включен в программу реновации жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Пятиэтажный жилой дом на улице Антонова-Овсеенко площадью 2,5 тыс. кв. м построили в 1960 г. Жителями дома являются 45 семей.

В 2017 году за включение дома в программу реновации проголосовали 68,75% собственников, против было – 1,47%. Однако в связи с сомнениями в наличии кворума (2 голоса были не засчитаны) протокол общего собрания признали недействительным. В свою очередь, это не позволило включить дом в программу.

В марте 2021 г. Мосгорсуд вынес определение, обязывающее правительство Москвы повторно рассмотреть заявление о включении дома в программу реновации. В итоге объект был в нее включен.

На сегодня в программу ренова­ции в столице входят 5176 домов. Всего переселяется 47,6 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 39,1 тыс. человек. Для реализации программы подобраны 523 стартовые площадки общей мощностью 8,3 млн «квадратов» жилья.