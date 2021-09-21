РИАМО - 21 сен. Власти столицы предоставят межбюджетные трансферты Калужской и Смоленской областям для ремонта памятников дивизиям Московского народного ополчения, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Сергей Собянин. Общий объем трансфертов составит 37,6 млн рублей.

В Калужской области планируют отремонтировать и благоустроить мемориальный комплекс «Зайцева гора», мемориал 1941 года в память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий, поля воинской славы 1812 и 1941 годов – высоту «Длинная».

В Смоленской области работы проведут на Братской могиле 316 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 28 января 1942 – 20 сентября 1943 годов; на Братской могиле советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 годах; на мемориале «Богородицкое поле» и в парке памяти «Вязьма. Октябрь 1941»; на памятном месте, где в октябре 1941-го войска Красной армии, прорвав оборону гитлеровских войск, обеспечили выход из окружения частей и соединений 19, 20, 24 и 32 армий.

Кроме того, работы проведут на братском воинском захоронении «Поле памяти №17-38», отремонтируют и благоустроят памятник ополченцам 13-й дивизии народного ополчения.

Данные работы являются одним из главных мероприятий празднования 80-й годовщины контрнаступления в Битве под Москвой.