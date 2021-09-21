РИАМО - 21 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства сети газоснабжения высокого давления в новой Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Речь идет о проекте газопровода: деревня Коротыгино – деревня Романцево – деревня Ново­михайловкое – деревня Красная Пахра – поселок подсобного хозяйства Минзаг – газорегуляторный пункт «Красная Пахра».

Протяженность газопровода – 31 км. Он нужен для обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения существующих, а также перспективных потребителей на территории Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского, Вороновского, Кленовского и Десеновского поселений ТиНАО города Москвы.

Этот газпровод обеспечит топливом свыше 50 тыс. местных жителей. Его протянут вдоль Калужского шоссе и трассы А-107.