РИАМО - 21 сен. Специалисты Россельхознадзора во время видеоконференции с сотрудниками сербского министерства сельского, лесного и водного хозяйства заявили о недопустимости поставок в РФ зараженных фруктов, передает Газета.ru.

Российское ведомство выразило обеспокоенность в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии.

В Россельхознадзоре отметили, что отправили сербским коллегам нотификации по всем фактам обнаружений.

Кроме того, коллег из Сербии попросили выяснить причины заражения и принять меры по усилению контроля за качеством экспортируемой продукции.

Сербское министерство пообещало разобраться в инциденте.