РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Свыше 2,8 тыс. семей подмосковного Красногорска получили удостоверения многодетных в электронном виде, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В Подмосковье вступил в силу порядок выдачи удостоверений многодетной семьи в электронном виде.

С 17 сентября многодетным семьям были направлены через региональный портал госуслуг электронные удостоверения с QR-кодом. По этому коду члены многодетных семей смогут получить все положенные меры поддержки. Бумажные удостоверения также будут действовать. Те, кто все еще не получил электронное удостоверение, могут подать заявку через портал.

Кроме того, внесены поправки в нормативный акт о присвоении статуса многодетной семьи. Теперь для получения такого статуса достаточно иметь регистрацию в Московской области одному из родителей с тремя детьми и более детьми.

Подробную информацию можно узнать по телефону Красногорского управления социальной защиты населения: 8(498)902-19-26.