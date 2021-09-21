РИАМО - 21 сен. Столичные власти приняли решение предоставить льготы инвесторам, вкладывающим средства в ремонт спортивных объектов, находящихся в городской собственности. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин.

Департамент спорта определит перечень городских спортивных объектов, требующих капитального ремонта либо реконструкции. Проектно-сметную документацию на проведение нужных работ разработают за счет бюджета Москвы.

Право аренды указанных объектов будет разыграно на торгах, предметом которых станет установление ставки арендной платы, зачисляемой в городской бюджет. Минимальная ставка составляет 4750 рублей за кв. м ежегодно.

При этом победитель аукциона примет на себя обязательство провести за свой счет капремонт или реконструкцию объекта и в дальнейшем исполь­зо­вать его по целевому назначению. В случае выполнения данных условий понесенные инвестором расходы зачтут в счет арендной платы.

Срок льготной аренды составит 25 лет, на ремонт отводится не более 2 лет. Первые торги могут пройти уже в 2022 г. В первый пул объектов могут быть включены до 10 спортивных сооружений, требующих реконструкции.