РИАМО - 21 сен. Терапевт, гастроэнтеролог, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24» Екатерина Есакова рассказала, что часто причинами боли в верхних отделах живота после еды могут быть проявление функциональной диспепсии, обострение хронического гастрита и язвенной болезни. Об этом сообщает «Мир-24».

По ее словам, этот недуг сопровождается дискомфортом, изжогой, отрыжкой, тошнотой, чувством переполненности желудка, неприятным запахом изо рта. Лечить это заболевание можно только после проведения гастроскопии.

Болезнь может быть вызвана не только неправильным питанием и постоянным стрессом. Причиной воспалительных процессов верхних отделов желудочно-кишечного тракта могут быть helicobacter pylori и некоторые лекарственные средства.

Пациентам для лечения советуют сначала провести исследование на хеликобактерную инфекцию. При постоянных болях в верхних отделах живота нужно делать УЗИ органов брюшной полости, а также сдать кровь на панкреатическую амилазу, липазу, клинический анализ кала.