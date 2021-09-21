РИАМО - 21 сен. Сферу ЖКХ собираются перестроить в России, концепцию изменений подготовят до конца 2021 года, сообщает РИА Новости.

О необходимости изменений заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, без этого не получится выполнить нацпроект «Жилье и городская среда».

«Мы, строя жилье, «паровозом» должны вытащить еще целый ряд сфер», — сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что реформа этой сферы нуждается в решении нескольких задач. Одна из самых важных — выработка новых подходов к расселению аварийного жилья.

«Нужны новые подходы, ведь из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — уточнил Хуснуллин.