РИАМО - 21 сен. В Подмосковье почти тысяча ветеранов получит президентскую выплату в 50 тыс. рублей, выплата поступит автоматически, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье проживает 855 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 77 человек, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», — сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в честь 80-летия с открытия Дороги жизни ветераны получат президентскую единовременную выплату в 50 тыс. рублей. Выплата поступит автоматически, заявлений подавать не надо.

Каклюгина уточнила, что в августе все пенсионеры получили единовременную президентскую выплату в 10 тыс. рублей. Выплаты также поступали в беззаявительном порядке, что очень удобно, особенно для жителей старшего возраста.

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