РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») стартовал один из ключевых этапов сборки первого корпуса реакторной установки «РИТМ-200» для четвертого серийного универсального атомного ледокола нового поколения «Якутия», сообщается на сайте предприятия.

На корпусе реактора атомохода начата сварка третьего (замыкающего) кольцевого шва, который соединит 2 полкорпуса в единое изделие.

Автоматическая сварка замыкающего шва проходит при непрерывном подогреве металла до 200 градусов, весь процесс займет 5-7 дней. Количество наплавленной металлической проволоки составит почти 600 кг, шов получится толщиной 150 мм. При соединении двух составных частей, фланца с обечайкой и обечайки с днищем, длина корпуса реакторной установки составит 8 м.

По окончании сварочных работ пройдет термическая и механическая обработка корпуса реактора, затем проведут несколько видов контроля качества сварного соединения.

На следующем этапе приварят гидрокамеры и кассеты парогенератора, после чего начнется установка внутрикорпусных устройств.

В период с 2016 по 2019 годы с производственной площадки АО «ЗиО-Подольск» отгрузили и установили на судне реакторные установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и серийных атомоходов «Сибирь» и «Урал» для гражданского атомного флота страны.