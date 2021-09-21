РИАМО - 21 сен. Самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся пострадавшие в ходе стрельбы в Пермском госуниверситете, сел в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Спецборт доставил на лечение в Москву 7 человек. Их состояние оценивается как тяжелое. В полете пострадавших сопровождали медики отряда Центроспаса МЧС, а также Федерального центра медицины катастроф.

После приземления всех пациентов доставят в столичные больницы.

Нападение на Пермский государственный университет (ПГНИУ) произошло утром 20 сентября. 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по сотрудникам вуза и студентам. В результате погибли 6 человек, пострадали свыше 20.