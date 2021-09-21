РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 сен. Прошло очередное выездное мероприятие МБУ «МФЦ Мытищи» в рамках поддержки программы «Социальная газификация», специалисты провели консультации с жителями деревни Ховрино, сообщается на сайте администрации горокруга.

Все больше жителей Подмосковья становятся участниками проекта социальной газификации. Для консультации по возникающим вопросам и оформления договора с АО «Мособлгаз» открыто несколько стационарных офисов социальной газификации, а также по населенным пунктам регулярно курсируют мобильные офисы.

Часто у граждан могут возникать сопутствующие вопросы, либо требуется оформление дополнительных услуг, связанных с регистрацией недвижимости, присвоением адреса объекту недвижимости, учетом изменений. А это уже услуги Росреестра.

Поэтому сейчас многофункциональные центры стали активно поддерживать практику совместных выездных мероприятий, во время которых жители могут получить и консультацию по техническим вопросам у сотрудников АО «Мособлгаз», а также на месте уточнить необходимую информацию, либо оформить ряд услуг Росреестра у сотрудников МФЦ.

Состоялся совместный выезд сотрудников МБУ «МФЦ Мытищи» и АО «Мособлгаз» к жителям деревни Ховрино в Мытищах. Это был первый пробный выезд в данный населенный пункт. Сотрудники МФЦ провели несколько консультаций по вопросам оформления заявлений на комплексный договор с АО «Мособлгаз» на региональном портале госуслуг.

Также дали разъяснения по некоторым услугам Росреестра в части подачи заявлений о присвоении адреса и учета изменений адреса земельного участка и дома и о регистрации права. Подать заявку на комплексный договор можно на сайте АО «Мособлгаз».

Интерактивная карта социальной газификации Подмосковья доступна на сайте «Мособлгаза». Также работает горячая линия по социальной газификации: 8(800)100-75-75 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.