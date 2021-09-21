РИАМО - 21 сен. Подмосковное УФАС России выявило нарушение в порядке проведения электронного аукциона на выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории городского округа Кашира, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее Московское областное УФАС России рассмотрело и признало обоснованной жалобу ООО «ДЖУЛИ» на действия муниципального казенного учреждения - комитета по закупкам городского округа Кашира при проведении электронного аукциона.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно установил требования в аукционной документации.

Региональное УФАС России выдало комитету по закупкам городского округа Кашира обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.