Художественно-производственное предприятие «Софрино» принадлежит Русской православной церкви и ведет свою историю с 1945 года. Огромное производство, которое сейчас занимает 18 гектаров, начиналось когда-то с нескольких мастерских в Новодевичьем монастыре. Сейчас это высокотехнологичный комплекс, который производит все, что нужно для богослужений, — от маленькой свечи до быстровозводимого храма. Корреспонденты РИАМО побывали в производственных цехах и полюбовались изделиями завода.

Главное богатство предприятия

Завод церковной утвари мало похож на обычное производство — это место можно назвать тихой гаванью. На огромной ухоженной территории работников и гостей комплекса встречает административное здание с храмом и музеем.

«Люди перед рабочим днем заходят в храм помолиться, принести Богу свои печали, надежды либо благодарность за то, что с ними происходит. Все здесь возводилось руками тружеников, и с 1997 года, когда храм был освящен, все осталось неизменным», — рассказывает наш сопровождающий Авдей Правдолюбов.

Покровитель завода — преподобный Серафим Саровский. Считается, что он помогает ремесленникам и мастеровым. На фресках храма художники завода изобразили покровителей церковных ремесел — иконописцев, золотарей, чеканщиков, ювелиров.

Руководство завода признается, что главное богатство предприятия — это люди. «Люди приходят на завод разными путями. Мы замечаем выдающиеся работы, например, на выставках, на экзаменах иконописцев в Троице-Сергиевой лавре или других учебных заведениях, а затем приглашаем мастеров на работу», — рассказывает экскурсовод.

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Собрание лучших изделий с 1980 года

В этом же здании этажом ниже находится музей производства. Как говорит экскурсовод завода Галина Овсянникова, в музее представлены лучшие изделия, произведенные с 1980 года.

«Этот зал посвящен нашему ювелирному цеху, которым мы гордимся. Он является нашей визитной карточкой. Здесь представлены высшие церковные награды — ордена Русской православной церкви», — рассказывает экскурсовод.

Изделия, выставленные в музее, сделаны из меди, слоновой кости, латуни, серебра, покрыты гальваническим золотом. Здесь можно увидеть облачения священников, богослужебные сосуды и множество другой церковной утвари. На одном из стендов представлена вышитая плащаница Пресвятой Богородицы, на изготовление которой мастеру понадобилось полгода кропотливого ручного труда. Трудно представить, но раньше практически все операции на заводе выполняли вручную, поскольку необходимого оборудования не было.

Для церкви и для дома

Завод изготавливает продукцию не только для нужд Русской православной церкви, но и для православных со всего мира. По словам Галины Александровны, в России много отдельных мастерских, но только завод в Софрино может предоставить все необходимое для службы. «Этот завод уникальный. Мы снабжаем церковь всем необходимым — от иконостаса до мелкой продукции в сувенирных лавках», — говорит она.

Завод получает большие заказы в России: в недавно открывшемся Главном храме Вооруженных сил РФ почти все, что прихожане и посетители могут увидеть внутри, было произведено в «Софрино».

Предприятие, ориентированное на производство церковной утвари, также изготавливает все необходимое для домашней молитвы. «Для нас важно, чтобы люди помнили, что молитва творится не только в храме, а также дома, с зажженной свечой или лампадой, перед святыми образами», — поясняет сопровождающий.

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Машинная вышивка и различные облачения

В цеху вышивальной продукции изготавливают облачения, митры, плащаницы. У каждого священника должно быть семь облачений разных цветов для разных праздников.

«Голубое одеяние — на праздник Богородицы, красное — на Пасху. Зеленое — на праздники Троицы, Серафима Саровского. Черный и фиолетовый цвета — для поста, желтый — повседневный цвет. Белый — самый праздничный: его надевают во время Рождества, Преображения Господня, Богоявления», — объясняет экскурсовод завода.

В цеху большие вышивальные машины двигаются по полотну ткани, создавая узоры. Художники-дизайнеры находятся в соседнем здании: они составляют программу, загружают ее в машину, и та начинает вышивать. Но на производстве до сих пор используют и ручной труд — изготовленные мастерами вышивки можно увидеть на плащаницах и митрах.

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Самые качественные восковые свечи

Без свечей невозможно представить богослужение. Свечной цех завода — старшейший на предприятии. Именно отсюда по территории разносится приятный запах меда. Здесь используют как автоматизированный, так и ручной труд.

Свечные барабанные машины работают следующим образом: в котлы закладывают воск, который плавится при определенной температуре, и несколько барабанов делают свечи, которые длинными полосками движутся по цеху. Количество произведенных свечей здесь считают в тоннах.

«Свечи у нас лучшие по качеству: это важно как для людей, которые зажигают их дома, так и для храмов, где есть дорогие фрески или иконы», — поделился экскурсовод.

Человеческие руки, натренированные годами, упаковывают товар лучше автоматов, рассчитывая такое количество свечей, чтобы создать из них правильный шестигранник — лучшую форму для транспортировки.

Маканые свечи до сих пор изготавливают вручную.

«Берется рамка, на нее наматывается фитиль, потом он вешается, и я начинаю макать рамку в чан с расплавленным воском. После я беру специальный нож, подрезаю каждую рамочку, откручиваю и снимаю все свечи, укладывая их на стол. Откатываю фитиль с помощью линейки. Потом мне нужно нанести бронзу, так как это свечи архиерейские, бронзовые», — рассказывает работник цеха Раиса Петровна.

Усидчивость и аккуратность

Ювелирный цех — гордость предприятия и самое интересное помещение для стороннего наблюдателя: кажется, что здесь все сверкает. Работа тут требует внимательности: художники-эмальеры создают церковные произведения искусства, аккуратно вкладывая эмаль в тонкие узоры из серебряной проволоки — филигрань.

«У нас есть специальные аппараты, которые выдают проволоку определенной толщины, а все остальное люди делают сами», — рассказывает сопровождающий. По такому же принципу здесь делают яйца, похожие на творения Фаберже.

«Работа кропотливая, глаза устают. Бывает очень мелкая работа: у нас ребята крестики на ордена делают, так там можно сломать глаза. Нужны усидчивость, аккуратность. Мы только рисуем — например, награды для священников, сосуды для причастия. Потом ювелиры вставляют изображение в рамку. Краски у нас специальные — глазурные», — рассказывает Эдуард Ишназаров, художник росписи.

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Семейные иконы и люстры по 600 килограммов

В отделе сбыта предприятия можно гулять как в музее. Здесь представлен весь ассортимент продукции, которую делают в «Софрино»: свечи, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, облачения.

«На заводе мы делаем мерные иконы в честь рождения детей: например, ребенка называют Нестором, и мы изготавливаем икону с изображением его святого высотой с рост новорожденного. Популярны семейные иконы, на которых вместе изображены небесные покровители всех членов семьи», — рассказал сотрудник живописного салона.

Самое большое изделие в отделе сбыта — иконостас шириной 5,9 метра и высотой 6,5 метра. Рядом красуются большие люстры весом в 600 килограммов.