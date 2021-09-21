РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 сен. В домах подмосковного Королева продолжается наладка системы отопления, основная часть домов уже отапливается, сообщил глава города Александр Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Вопросы обеспечения теплом домов и социальных объектов, статус ремонта объектов здравоохранения обсудили на традиционном совещании в режиме ВКС под председательством губернатора региона Андрея Воробьева.

По поручению губернатора пуск отопления в регионе начат досрочно из-за холодной погоды. В Королеве отопление подано везде: в дома и социальные объекты.

По-прежнему поступают жалобы от некоторых жителей, в квартирах которых до сих пор холодно. Причины отсутствия отопления в отдельных квартирах устраняются сотрудниками управляющих компаний. При возникновении проблем необходимо обратиться в ЕДС по номеру: 8(499)929-99-99 или с помощью приложения «ЕДС Королев».

Всего в Королеве находится 1270 многоквартирных домов и 170 объектов социальной сферы.