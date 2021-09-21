РИАМО - 21 сен. За 8 месяцев 2021 года в Москве возвели 17 детсадов, 17 школ, 5 поликлиник и больниц, 15 спортсооружений и 4 объекта культуры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С начала года в городе построено и введено в эксплуатацию 58 различных социальных, спортивных, медицинских и культурных объектов. Значительная часть этих строений – 34 здания – возведена за счет средств инвесторов», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что до 2023 года всего планируют возвести 269 социальных объектов. 111 из них построят за счет девелоперов. Бочкарев подчеркнул, что большой объем строительства ведется на месте бывших промзон. Сейчас они составляют основной градостроительный резерв города.

По словам владельца инвестиционно-девелоперской компании «РГ-Девелопмент» Сергея Шумея, застройщики уделяют большое внимание возведению социнфраструктуры в рамках реорганизации промышленных зон. К строительству подходят комплексно: вместе с жильем создается необходимая жителям инфраструктура.

Так, на части бывшей промзоны №21 «Кирпичные улицы» в 2021 году ввели в эксплуатацию детсад на 205 воспитанников. Его передадут городу. До конца 2021-го на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» достроят 2 дома с детсадом. К концу года также будут завершены детсад и физкультурно-оздоровительный комплекс в составе жилого проекта в Войковском районе.

За последние 10 лет в столице возвели свыше 700 соцобъектов. Почти половину из них построили за счет внебюджетных источников.