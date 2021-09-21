РИАМО - 21 сен. Количество жалоб в социальных сетях от жителей Подмосковья на строительство дорог и ремонт дорожного покрытия снизилось на 2% за прошедшую неделю, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Также снизилось количество обращений по ремонту тротуаров на 30% и освещению — на 37%.

«На прошлой неделе выросло количество жалоб на несоблюдение расписания и количество рейсов общественного транспорта. Больше всего обращений пришло из Клина, Подольска и Долгопрудного. Причем жалобы были на «Мострансавто» и частных перевозчиков», — сказала Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Министр добавила, что фиксирует снижение обращений жителей по темам, связанным с ЖКХ. Так, количество жалоб на содержание многоквартирных домов снизилось на 17%, а по вопросам холодного водоснабжения на 32%.

В свою очередь у жителей выросло количество вопросов к управляющим компаниям по содержанию жилого фонда: они касаются уборки подъездов и придомовых территорий.

Также снижается количество жалоб по темам благоустройства. На прошлой неделе их стало меньше на 17%.