РИАМО - 21 сен. Многофункциональные центры должны подключиться к информированию жителей Подмосковья о возможности получать госуслуги проактивно в онлайн-формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я бы хотел видеть в МФЦ информацию, которая объясняет, где и как можно получать проактивные услуги онлайн. Я понимаю, что идет рассылка и телевидение, все это приветствуется, но и МФЦ должны быть включены», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Переход на проактивное оказание услуг проводится в рамках президентского проекта «Социальное казначейство».

Проактивный формат удобен тем, что жителям нет необходимости собирать справки и ходить по учреждениям для получения услуги или выплаты - они предоставляются по факту жизненной ситуации, например, при создании семьи или рождении ребенка.