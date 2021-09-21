РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. 56 медработников в подмосковном Красногорске получают компенсацию за наем жилья, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Аренда на льготных условиях предоставляется медикам следующих специальностей: терапевт-участковый, педиатр-участковый, врач скорой медицинской помощи, фельдшер скорой медицинской помощи, онколог, терапевт, педиатр, фельдшер, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург.

В ближайшее время в этот список могут войти и медицинские сестры-анестезисты.

Всего с 2017 года в Красногорске врачам и среднему медицинскому персоналу предоставили 103 жилых помещения в наем по договорам служебного, коммерческого и социального найма.

16 красногорских медиков получили сертификаты по программе «Социальная ипотека» в соответствии с которой первый взнос и тело кредита на приобретение жилья оплачивают из бюджета области, обладателям льготной ипотеки остается выплатить проценты. Данной мерой поддержки могут воспользоваться медработники с российским гражданством, подписавшие трудовой договор в Московской области на срок не менее 10 лет, и у которых нет в собственности жилья в Подмосковье.

Также в Красногорске стимулирующие выплаты получают 23 молодых специалиста, 3 заслуженных медицинских работника и 51 специалист среднего медицинского звена в образовательных учреждениях.