РИАМО - 21 сен. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент страны Владимир Путин встретится с главами политических партий на текущей неделе в онлайн-режиме, сообщает Газета.ru.

«Президент <...> до конца этой недели встретится с руководителями политических партий в режиме видеоконференции, и, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах», — отметил Песков.

В России с 17 по 19 сентября прошли трехдневные выборы в Госдуму восьмого созыва. В ряде регионов проходило онлайн-голосование. Одновременно с думскими выборами прошли прямые выборы глав 9 российских субъектов и выборы в 39 парламентов регионов.

По результатам обработки 100% протоколов партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей. Всего в нижнюю палату парламента по итогам голосования прошли 5 партий, кандидаты от еще 3 партий выиграли на выборах по одномандатным округам.