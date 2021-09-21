РИАМО - 21 сен. С того момента, как циклон «Роланд» начал оказывать влияние на погоду в столице, в городе выпало 26,5 мм осадков, что составляет почти 41% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Первые дожди, вызванные циклоном, прошли в Москве поздно вечером в воскресенье. Дожди в городе продолжатся во вторник, они будут менее интенсивными в среду и четверг.

В конце недели циклон «Роланд» прекратит влиять на столичную погоду. К этому времени в Москве уже выпадет месячная норма осадков.

После этого в городе начнется постепенное потепление.