РИАМО - 21 сен. Электронные торги за право аренды земельного участка площадью почти 7,6 тыс. кв. м прошли в Раменском городском округе. Победитель торгов получил его за арендную плату в 52,1 млн рублей в год, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Участок можно использовать для размещения объекта торговли или общепита.

«Земельный участок муниципальной собственности площадью 7589 кв. м в черте города Раменское передан в аренду на 13 лет. Ежегодные поступления от арендных платежей в бюджет округа составят 52,133 млн руб. Согласно виду разрешенного использования, арендатор сможет построить на участке магазин, столовую, кафе, закусочную или другой полезный для людей объект и получать прибыль», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин не раз подчеркивал важность проводимой работы для пополнения муниципальных бюджетов.

По его словам, реализация муниципального и государственного имущества через торги играет и другую значимую роль - позволяет найти земле и объектам капитального строительства новых собственников, вовлечь их в хозяйственный и налоговый оборот, чтобы они работали на пользу людям и государству.