РИАМО - 21 сен. Недобросовестные подрядчики, которые не способны выполнить качественно и в срок работы по ремонту объектов здравоохранения, должны быть отстранены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Убедитесь, что есть, кому сделать эти работы и сделать качественно. <…> Все недобросовестные подрядчики должны быть удалены», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, в Подмосковье ведется программа ремонта объектов здравоохранения. В первый этап программы этого года вошли 85 объектов, среди которых 23 поликлиники, 21 стационар, 18 спецучреждений и 23 подстанции скорой медицинской помощи в 40 городских округах. Плановая дата завершения всех работ была намечена на 1 сентября.

Стригункова отметила, что на ряде объектов отмечена практически нулевая строительная готовность или не заключены контракты на проведение работ. С учетом переносов сроки завершения работ по таким объектам запланированы на октябрь - декабрь этого года.

«У нас открыто сейчас уже на сегодняшний день 39 объектов», - сказала Стригункова.