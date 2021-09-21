РИАМО - 21 сен. В 5-этажном доме №19А на ул. Гончарова в столице завершается капитальный ремонт, дом был возведен в 1956 году, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта Москвы.

В доме нет однокомнатных квартир – он изначально был рассчитан для проживания семей. Количество подъездов варьировалось от 2 до 5. Основной строительный материал – кирпич, который сохраняет тепло и защищает жителей от шума. Перекрытия выполнены из железобетонных многопустотных плит.

В рамках капитального ремонта в здании уже завершены работы по замене инженерных сетей электроснабжения. Установлены новые системы водоотведения, холодного водоснабжения и теплоснабжения. Проведен ремонт подвальных помещений. Отремонтирован фасад дома.

Осталось лишь завершить ремонтные работы в подъездах. По плану они должны быть готовы до конца осени.