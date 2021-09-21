РИАМО - 21 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал властям на необходимость слаженной совместной работы в целях оперативного решения вопросов в сфере здравоохранения.
Губернатор отметил важность включения в эту работу руководителей муниципалитетов. По его словам, обсуждение и решение существующих задач поможет улучшить ситуацию в сфере здравоохранения.
В ходе совещания Воробьев также сообщил, что в Подмосковье увеличиваются объемы госпитализации пациентов с коронавирусом, система здравоохранения продолжает испытывать повышенную нагрузку. В связи с этим губернатор еще раз напомнил о необходимости соблюдать меры санитарной безопасности.
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