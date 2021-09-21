РИАМО - 21 сен. В шестиэтажном доме 1952 года постройки на Студенческой улице столицы в 2022 году заменят лифт, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта столицы.

Парадный вход дома со стороны Студенческой улицы украшен пилястрами и победоносным венком. Такие же венки украшают и входы со двора. Все углы дома обрамлены рустом. Балконы поддерживают фигурные кронштейны.

В доме 3 подъезда, в каждом установлено по одному пассажирскому лифту. В следующем году в рамках столичной программы фонда капитального ремонта в многоквартирных домах в третьем подъезде пройдет замена лифтового оборудования.

Вместо старой кабины будет установлена усовершенствованная модель, отвечающая всем современным стандартам. Например, двери будут оснащены фотореверсами, которые не позволят механизму закрыться, если между ними находится видимое препятствие.

Для удобства пожилых людей будет установлен дисплей с увеличенной площадью нажатия, а каждая кнопка будет оснащена подсветкой и шрифтом Брайля.

Заметно изменится грузоподъемность лифта - она составит уже 400 кг. Увеличится и скорость движения - до 1 м/с.

Всего в многоквартирных домах столицы установлено более 112 тыс. лифтов. Каждый из них включен в региональную программу капитального ремонта с точным указанием срока его замены. За последние 10 лет было заменено уже более 36 тыс. подъемных механизмов.

Замене подлежат грузовые и пассажирские лифты, которые отслужили 25 лет. При наличии в одном подъезде больше одной кабины замена производится по очереди. Для удобства жителей остальные лифты остаются в рабочем состоянии.

На сайте фонда капитального ремонта также размещена интерактивная карта с планом замены лифтов на 2022 и 2023 годы. Проверить свой дом можно и на сайте префектуры, где отображаются только те дома, которые относятся к данному округу столицы. Можно воспользоваться электронным сервисом ФКР Москвы: необходимо лишь указать нужный адрес в поисковой строке.